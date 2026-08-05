Paycom Software Aktie
WKN DE: A1XFVG / ISIN: US70432V1026
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05.08.2026 22:52:41
Paycom Software, Inc. Reveals Increase In Q2 Bottom Line
(RTTNews) - Paycom Software, Inc. (PAYC) reported earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $107.4 million, or $2.34 per share. This compares with $89.5 million, or $1.58 per share, last year.
Excluding items, Paycom Software, Inc. reported adjusted earnings of $127.7 million or $2.34 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 9.8% to $531.2 million from $483.6 million last year.
Paycom Software, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $107.4 Mln. vs. $89.5 Mln. last year. -EPS: $2.34 vs. $1.58 last year. -Revenue: $531.2 Mln vs. $483.6 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 2.197 B To $ 2.212 B
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