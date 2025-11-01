eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
|
01.11.2025 23:32:00
PayPal Shares Soar on OpenAI Partnership. Is It Too Late to Buy the Stock?
PayPal (NASDAQ: PYPL) shares climbed after the company turned in strong third-quarter results and announced a new partnership with OpenAI. This follows an earlier partnership announcement with Alphabet, in which the two companies would team up on "agentic commerce," including artificial intelligence (AI) shopping agents to help consumers make purchases and discover new products. Despite the jump in price, the stock is still down about 14% on the year.Let's take a closer look a PayPal's results and OpenAI partnership to see if the stock still has more upside from here.While PayPal turned in good results, the big news was its partnership with OpenAI. PayPal will adopt OpenAI's Agentic Commerce Protocol, which will let ChatGPT users instantly check out with PayPal when shopping on the chatbot. As part of the partnership, PayPal will also do the payment processing for merchants that use OpenAI's Instant Checkout. PayPal will also expand its use of OpenAI's API to help with product development.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OpenAImehr Nachrichten
Analysen zu OpenAImehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|eBay Inc Cert Deposito Arg Repr 1 Sh
|62 625,00
|-15,66%
|eBay Inc.
|70,57
|-4,38%
|PayPal Inc
|60,09
|2,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.