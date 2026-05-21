PCBTechnologies informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

PCBTechnologies äußerte sich am 18.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,12 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,220 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat PCBTechnologies im vergangenen Quartal 143,8 Millionen ILS verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PCBTechnologies 147,9 Millionen ILS umsetzen können.

Redaktion finanzen.at