PCS Technology präsentierte Quartalsergebnisse

PCS Technology hat sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,22 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PCS Technology 0,160 INR je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat PCS Technology mit einem Umsatz von insgesamt 1,0 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 15,18 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at