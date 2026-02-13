Pediapharm legte Quartalsergebnis vor

Pediapharm präsentierte am 11.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 41,9 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 35,3 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.at