Penske Automotive Group Aktie
WKN DE: A0MWJE / ISIN: US70959W1036
|
29.10.2025 12:05:12
Penske Automotive Group, Inc. Announces Retreat In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - Penske Automotive Group, Inc. (PAG) reported a profit for third quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings totaled $213.0 million, or $3.23 per share. This compares with $226.1 million, or $3.39 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 1.4% to $7.695 billion from $7.590 billion last year.
Penske Automotive Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $213.0 Mln. vs. $226.1 Mln. last year. -EPS: $3.23 vs. $3.39 last year. -Revenue: $7.695 Bln vs. $7.590 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Penske Automotive Group IncShsmehr Nachrichten
|
28.10.25
|Ausblick: Penske Automotive Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Penske Automotive Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: Penske Automotive Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)