PepsiCo-Aktie steigt: PepsiCo holt sich neuen Finanzchef

Der derzeitige Finanzchef Hugh Johnston werde PepsiCo Ende November nach 34 Jahren Betriebszugehörigkeit verlassen und anschließend beim Unterhaltungsriesen Walt Disney das Finanzressort leiten, teilte das Unternehmen am Montag in Purchase (US-Bundesstaat New York) mit. Sein Nachfolger wird James (Jamie) Caulfield, der zurzeit das Lebensmittelgeschäft in Nordamerika von PepsiCo verantwortet.

Die PepsiCo-Aktie steigt an der NASDAQ zeitweise um 0,20 Prozent auf 167,12 US-Dollar.

PURCHASE (dpa-AFX)