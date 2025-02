Pernod Ricard-Aktie trotzdem fester: Pernod Ricard korrigiert Prognose nach unten

Für das im Juni endende Geschäftsjahr rechnet Pernod Ricard nun mit einem Rückgang des organischen Nettoumsatzes im niedrigen einstelligen Prozent-Bereich. Bislang hatte Pernod Ricard eine Rückkehr zu Umsatzwachstum in Aussicht gestellt.

Vorbehaltlich der Herausforderungen, die sich aus dem globalen Handelsumfeld und der Aussicht auf neue Zölle ergeben, erwartet Pernod Ricard, dass das nächste Geschäftsjahr ein Übergangsjahr wird, in dem sich die organischen Nettoumsätze verbessern.

"Inmitten der außergewöhnlichen Handelsspannungen konzentrieren wir uns darauf, die organische Betriebsmarge so weit wie möglich zu verteidigen", so das Unternehmen.

Für die erste Hälfte des laufenden Geschäftsjahres meldete Pernod Ricard einen organischen Umsatzrückgang um 4 Prozent auf 6,18 Milliarden Euro. Der Nettogewinn sackte im Jahresvergleich um 24 Prozent auf 1,19 Milliarden Euro ab.

An der EURONEXT in Paris steigt der Aktie von Pernod Ricard am Donnerstag denoch zeitweise um 2,74 Prozent auf 105,10 Euro.

Von Andrea Figueras

DOW JONES