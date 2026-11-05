Seek LtdShs Aktie
WKN: A0EAC4 / ISIN: AU000000SEK6
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05.11.2026 20:11:22
Pete Hegseth under fire as Republicans seek blame for midterm debacle
Iran war hawk Pete Hegseth is facing the fallout of Republican's midterms losses as high energy prices turned voters towards Democrats. Trump continues to support the embattled defense chief, for now.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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