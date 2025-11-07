Petro Rio präsentierte Quartalsergebnisse

Petro Rio hat am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,08 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,190 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,35 Prozent auf 653,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 645,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at