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15.05.2026 06:31:29
Peyto Exploration Development legte Quartalsergebnis vor
Peyto Exploration Development hat sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,84 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,570 CAD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 397,4 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 294,1 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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