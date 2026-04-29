Phillips 66 Aktie

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WKN DE: A1JWQU / ISIN: US7185461040

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29.04.2026 13:44:02

Phillips 66 Q1 Profit Down

(RTTNews) - Phillips 66 (PSX), an integrated downstream energy provider, on Wednesday reported lower earnings for the first quarter.

Net earnings declined to $207 million or $0.51 per share form $487 million or $1.18 per share a year earlier.

Excluding one-time items, the company posted adjusted profit of $200 million $0.49 per share compared with a loss of $368 million or $0.90 per share last year.

Phillips 66 said first-quarter results were impacted by mark-to-market losses of $839 million related to short derivative positions used as economic hedges amid rising commodity prices.

Phillips 66 shares were up more than 1% in pre-market trading after closing at $165.13 on Tuesday.

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