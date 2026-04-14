Erste Schätzungen: Phillips 66 legt Quartalsergebnis vor

Phillips 66 gibt voraussichtlich am 29.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,583 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Phillips 66 in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,57 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 36,16 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 30,50 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,47 USD, während im vorherigen Jahr noch 10,79 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 155,73 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 132,19 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at