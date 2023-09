Pinterest kündigt branchenweit erste Körpertyp-Technologie für mehr Repräsentation auf der Plattform an

Heute stellt Pinterest eine neue Körpertyp-Technologie vor – eine weitere innovative KI-Lösung und die erste Technologie ihrer Art, die anhand von Form und Größe verschiedene Körpertypen in mehr als 5 Milliarden Bildern auf der Plattform analysiert. Pinterest nutzt die Körpertyp-Technologie und die Funktionsweise der bereits verfügbaren Hautton-Auswahl, um noch mehr Repräsentation in Feeds und Suchergebnissen für Content rund um Damenmode und Hochzeiten zu schaffen. Diese inklusive KI-Technologie baut auf Pinterests Mission auf, ein positiveren Ort im Internet zu schaffen– an dem sich alle repräsentiert fühlen. Weiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer Zum vollständigen Artikel