Pinterest verschreckt Anleger mit durchwachsener Bilanz und schickt Aktie auf Talfahrt

Für Anleger von Pinterest wurde es am Dienstag spannend. So entwickelten sich Umsatz und Gewinn im zurückliegenden Quartal.

Im dritten Geschäftsquartal 2025 hat Pinterest die Erwartungen beim Gewinn verfehlt. So legte das EPS zwar von 0,040 US-Dollar im Vorjahresquartal auf 0,13 US-Dollar zu. Analysten hatten im Vorfeld jedoch einen Gewinn je Aktie in Höhe von 0,416 US-Dollar im Durchschnitt erwartet.

Auch bei den Erlösen verfehlte Pinterest die Erwartungen knapp. Nachdem im Vergleichszeitraum im Vorjahr noch 898,4 Millionen US-Dollar umgesetzt wurden, betrug der Umsatz in Q3 2025 nun 1,049 Milliarden US-Dollar. Experten hatten im Schnitt jedoch mit 1,05 Milliarden US-Dollar gerechnet.

An der NYSE zeigten sich Anleger im nachbörslichen Handel unzufrieden: So fiel die Pinterest-Aktie zeitweise 13,58 Prozent auf 28,45 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at