Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
|Wasserstoffbilanz
|
12.08.2025 20:09:00
Plug Power-Aktie im Minus: Plug Power steckt weiter in den roten Zahlen
Das zweite Geschäftsquartal des Jahres 2025 ist für Plug Power einmal mehr mit tiefroten Zahlen zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie lag bei -0,20 US-Dollar, nachdem das Unternehmen vor Jahresfrist ein Minus von 0,36 US-Dollar je Anteilsschein in den Büchern stehen hatte. Damit schlug sich der Wasserstoffkonzern schlechter als erwartet, Analysten hatten zuvor ein EPS von -0,154 US-Dollar in Aussicht gestellt.
Die Plug Power-Aktie notiert an der US-Börse NASDAQ zeitweise 3,81 Prozent tiefer bei 1,5198 US-Dollar.
Der Umsatz lag unterdessen bei 173,97 Millionen US-Dollar und kletterte damit im Vorjahresvergleich, als Plug Power noch 143,35 Millionen US-Dollar umgesetzt hatte. Hier hatten die Analystenschätzungen im Vorfeld bei 158 Millionen US-Dollar gelegen, diese konnte das Unternehmen übertreffen.
Die Plug Power-Aktie notiert an der US-Börse NASDAQ zeitweise 3,81 Prozent tiefer bei 1,5198 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Plug Power Inc.
Nachrichten zu Plug Power Inc.mehr Nachrichten
|
21.07.25
|Plug Power-Aktie gestützt: Wachstum des Brennstoffzellenmarktes im Milliardenbereich erwartet (finanzen.at)
|
11.07.25
|Plug Power-Aktie fällt: Finanzierungsbedarf: Plug Power ermöglicht Investor flexiblen Weiterverkauf von Millionen Stammaktien (finanzen.at)
|
10.07.25
|Plug Power-Aktie: Große Anlegerhoffnung trifft auf begrenztes Analystenvertrauen (finanzen.at)
|
02.07.25
|US-Steuerpläne im Blick: Plug Power-Aktie nach Höhensprung mit Schwankungen - Analysten bleiben skeptisch (finanzen.at)
|
01.07.25
|Plug Power-Aktie schießt hoch: US-Steuergesetzentwurf gibt Rückenwind (finanzen.at)
|
10.06.25
|Nach Insiderkauf und neuem Deal: Plug Power-Aktie explodiert um 26 % (finanzen.at)
|
03.06.25