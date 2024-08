Plug Power-Papiere schwankungsreich: Aktie zeitweise im Bullenmodus

• Plug Power-Aktie zuletzt stark volatil• Am Mittwoch verzeichnet die Plug Power-Aktie Gewinne• Neuer COO und Warnzeichen für Anleger

Schwache Quartalszahlen und hohe Volatilität

Im Mai öffnete der US-amerikanische Hersteller von Brennstoffzellen Plug Power seine Bücher für das abgelaufene erste Quartal. Im ersten Quartal lag der Verlust pro Aktie bei 0,46 US-Dollar. Außerdem sackte der Umsatz von 210,3 Millionen US-Dollar auf 120,3 Millionen US-Dollar ab und lag damit unterhalb der Erwartungen der Analysten. In den folgenden Wochen zeigte sich die Aktie von Plug Power sehr volatil. Angetrieben von Zinshoffnungen und niedrig ausgefallenen Inflationsdaten und wieder unter Druck gesetzt durch das Bewusstsein, dass die Leitzinssenkung noch keine ausgemachte Sache ist sowie durch schwache Quartalszahlen, bewegte sich die Aktie des Unternehmens in den vergangenen Wochen auf- und abwärts.

Plug Power-Aktie nimmt zeitweise Fahrt auf

Am Mittwoch ging es im NASDAQ-Handel dann jedoch aufwärts. Dabei konnte Plug Power auch einige ihrer Konkurrenten hinter sich lassen. Letztendlich gingen die Papiere von Plug Power am Mittwoch 2,92 Prozent höher bei 2,47 US-Dollar in den Feierabend. Am Donnerstag schlägt die Aktie jedoch erneut eine andere Richtung ein. Im Handel an der NASDAQ notieren die Papiere zeitweise 6,07 Prozent tiefer bei 2,3200 US-Dollar. Seit Jahresanfang fiel die Aktie bereits um rund 45 Prozent.

Neuer COO

Erst kürzlich wurde bei Plug Power außerdem ein bedeutender Führungswechsel vollzogen. So wird das Unternehmen durch den neuen COO Dean Fullerton gestärkt, wie Börse-Express berichtet. Der neue Betriebsleiter bringe sowohl umfangreiche Erfahrung aus dem E-Commerce-Sektor mit sowie werde er die globale Projektausführung, Fertigung und Lieferkette überwachen. Mit dieser strategischen Entscheidung ziele man darauf ab, die logistischen Abläufe zu optimieren und das grüne Wasserstoff-Ökosystem des Unternehmens auszubauen.

Warnzeichen für Anleger

Für Investoren gibt es jedoch einige Warnsignale bei der Plug Power-Aktie, die nicht übersehen werden sollten, wie Börse Online erklärt. Trotz positiver Nachrichten wie der Verpflichtung von Dean Fullerton zeige die Aktie nicht die erhoffte Reaktion. Zudem kämpfe Plug Power schon länger mit einem gravierenden Problem: dem hohen Geldverbrauch des Unternehmens.

Zwar führte das Unternehmen die zuletzt schwachen Quartalszahlen auf saisonale Faktoren zurück und versprach für die zweite Jahreshälfte eine Verbesserung, doch bleibe dies weiter unsicher.

Ein weiteres auffälliges Ereignis sei die kürzlich durchgeführte Kapitalerhöhung des US-Wasserstoff-Spezialisten. Plug Power konnte 78,74 Millionen Aktien zum Preis von 2,54 US-Dollar platzieren. Obwohl das Unternehmen auf diese Weise frische Mittel beschaffen konnte, ist der Zeitpunkt der Kapitalmaßnahme, kurz vor den Quartalszahlen für das zweite Quartal, überraschend.

Wären die Ergebnisse des zweiten Quartals positiv gewesen, hätte Plug Power die Kapitalerhöhung außerdem möglicherweise zu einem höheren Kurs durchführen können. Es scheine jedoch, dass das Unternehmen dringend auf frisches Kapital angewiesen war, was ein schlechtes Signal darstelle. Investoren sollten einen Kauf der Aktie sorgfältig prüfen und zumindest die am 6. August anstehenden Quartalszahlen abwarten, so Börse Online.

