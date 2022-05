Plug Power vefehlt Erwartungen - Plug Power-Aktie schließt schwach

Der Wasserstoff-Konzern Plug Power hat am Montag nachbörslich seine Zahlen für das erste Quartal 2022 präsentiert.

Plug Power vermeldete für das abgelaufene Quartal einen Verlust je Aktie von 0,270 US-Dollar. Analysten hatten lediglich ein EPS von -0,156 US-Dollar erwartet. Im Vorjahresquartal hatte das Plug Power ein Ergebnis je Aktie von -0,120 US-Dollar vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde mit 140,8 Millionen US-Dollar angegeben - das entspricht einem Plus von 95,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 72,0 Millionen US-Dollar in den Büchern standen. Experten hatten allerdings mit einem noch stärkeren Anstieg auf 144,8 Millionen US-Dollar gerechnet.

Die Aktie von Plug Power fiel im US-Handel an der NASDAQ um 5,53 Prozent auf 15,71 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at