Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 legt mittags zu

Der Euro STOXX 50 gewinnt am Montag an Fahrt.

Am Montag geht es im Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,73 Prozent auf 5 019,94 Punkte aufwärts. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,284 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,490 Prozent auf 5 008,10 Punkte an der Kurstafel, nach 4 983,67 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Montag bei 5 005,90 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 039,55 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 03.05.2024, mit 4 921,48 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, bei 4 894,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, bei 4 323,52 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 11,24 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten verzeichnet.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell UniCredit (+ 2,13 Prozent auf 37,04 EUR), Schneider Electric (+ 1,66 Prozent auf 229,90 EUR), SAP SE (+ 1,49 Prozent auf 168,44 EUR), Santander (+ 1,35 Prozent auf 4,86 EUR) und Bayer (+ 1,24 Prozent auf 28,59 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Sanofi (-0,97 Prozent auf 88,88 EUR), Vivendi (-0,32 Prozent auf 10,12 EUR), Ferrari (-0,10 Prozent auf 376,06 EUR), BASF (-0,05 Prozent auf 48,39 EUR) und LOréal (+ 0,09 Prozent auf 449,95 EUR) unter Druck.

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 420 514 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 365,691 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,14 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

