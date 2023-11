Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 steigt schlussendlich

Am Mittwoch erhöhte sich der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich um 0,56 Prozent auf 4 315,96 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,674 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,076 Prozent stärker bei 4 294,98 Punkten, nach 4 291,72 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 326,72 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 4 294,98 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der Euro STOXX 50 bereits um 2,63 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, bei 4 136,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.08.2023, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 288,57 Punkte. Vor einem Jahr, am 15.11.2022, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 3 915,09 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 schlägt ein Plus von 11,93 Prozent zu Buche. Bei 4 491,51 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 802,51 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 9,69 Prozent auf 33,57 EUR), BMW (+ 2,00 Prozent auf 96,05 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,91 Prozent auf 109,90 EUR), Siemens (+ 1,71 Prozent auf 138,90 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,21 Prozent auf 58,69 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Flutter Entertainment (-1,49 Prozent auf 125,85 GBP), Deutsche Telekom (-0,65 Prozent auf 21,41 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,62 Prozent auf 370,90 EUR), Enel (-0,60 Prozent auf 6,25 EUR) und Eni (-0,42 Prozent auf 15,18 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 11 817 156 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 343,844 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Stellantis-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,04 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at