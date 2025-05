FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Munich Re nach Zahlen von 625 auf 640 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Rückversicherer habe den Ausblick trotz einer hohen Großschadenbelastung im ersten Quaratl bestätigt, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Das Marktumfeld in der Schaden-Rückversicherung sei immer noch günstig. Zwar habe der Rückversicherungszyklus seinen Höhepunkt inzwischen überschritten. Doch der ausgewiesene Gewinn sollte weiter steige, und die Ausschüttungsrendite über Dividenden und Aktienrückkäufe sei attraktiv./rob/gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2025 / 14:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2025 / 14:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





