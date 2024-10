Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht nachmittags Zuschläge

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Europa optimistisch.

Am Freitag notiert der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,69 Prozent stärker bei 4 955,07 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 4,227 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,023 Prozent tiefer bei 4 920,20 Punkten, nach 4 921,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 911,36 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 976,02 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 2,09 Prozent. Vor einem Monat, am 04.09.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 848,18 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 04.07.2024, notierte der Euro STOXX 50 bei 4 987,48 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 04.10.2023, einen Stand von 4 099,85 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 9,80 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 5 121,71 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten markiert.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell UniCredit (+ 3,15 Prozent auf 39,03 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3,04 Prozent auf 94,16 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,47 Prozent auf 3,77 EUR), Stellantis (+ 2,45 Prozent auf 12,21 EUR) und BASF (+ 2,14 Prozent auf 48,49 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Deutsche Börse (-1,65 Prozent auf 209,00 EUR), Enel (-0,43 Prozent auf 6,95 EUR), Bayer (-0,30 Prozent auf 29,78 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,18 Prozent auf 38,40 EUR) und Deutsche Telekom (-0,08 Prozent auf 26,27 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 1 983 678 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 333,896 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

Die Stellantis-Aktie präsentiert mit 3,75 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index bietet die Nordea Bank Abp Registered-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,32 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

