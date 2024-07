Pluszeichen in Europa: STOXX 50 am Mittag fester

Am Mittag herrscht in Europa ein ruhiger Handel.

Am Donnerstag geht es im STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,14 Prozent auf 4 479,08 Punkte aufwärts. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,251 Prozent höher bei 4 483,90 Punkten, nach 4 472,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 4 463,78 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 496,65 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 1,96 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.06.2024, lag der STOXX 50 bei 4 513,19 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.04.2024, bei 4 335,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.07.2023, lag der STOXX 50-Kurs bei 3 945,31 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 9,46 Prozent nach oben. Bei 4 584,77 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 010,21 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,10 Prozent auf 64,68 EUR), Unilever (+ 1,39 Prozent auf 45,23 GBP), BP (+ 1,27 Prozent auf 4,58 GBP), Diageo (+ 1,24 Prozent auf 25,40 GBP) und Enel (+ 1,11 Prozent auf 6,80 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-6,15 Prozent auf 48,03 CHF), Siemens (-2,72 Prozent auf 173,54 EUR), Novartis (-1,33 Prozent auf 97,74 CHF), UBS (-0,69 Prozent auf 27,41 CHF) und SAP SE (-0,49 Prozent auf 182,36 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 896 520 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Novo Nordisk-Aktie mit 573,870 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Im STOXX 50 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die HSBC-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,76 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at