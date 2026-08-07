Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|DAX-Kursentwicklung
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07.08.2026 12:26:48
Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der DAX am Mittag
Am Freitag gewinnt der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,75 Prozent auf 26 334,88 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,181 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,366 Prozent auf 26 235,80 Punkte an der Kurstafel, nach 26 140,13 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des DAX lag heute bei 26 223,64 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 349,39 Punkten erreichte.
DAX-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 1,86 Prozent. Der DAX wurde vor einem Monat, am 07.07.2026, mit 25 465,25 Punkten bewertet. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, bei 24 663,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 192,50 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 7,32 Prozent. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 26 403,81 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten erreicht.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX
Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Scout24 (+ 4,74 Prozent auf 75,20 EUR), SAP SE (+ 3,64 Prozent auf 177,20 EUR), Infineon (+ 2,77 Prozent auf 61,99 EUR), Commerzbank (+ 2,68 Prozent auf 39,52 EUR) und QIAGEN (+ 2,41 Prozent auf 37,01 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Daimler Truck (-3,83 Prozent auf 46,23 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,56 Prozent auf 509,20 EUR), Beiersdorf (-1,64 Prozent auf 80,58 EUR), Deutsche Telekom (-0,99 Prozent auf 28,86 EUR) und RWE (-0,71 Prozent auf 56,08 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf
Die Commerzbank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 1 529 162 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 217,969 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,19 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,22 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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