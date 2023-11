Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der TecDAX aktuell

Um 15:42 Uhr erhöht sich der TecDAX im XETRA-Handel um 1,72 Prozent auf 2 838,88 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 420,333 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,094 Prozent auf 2 793,43 Punkte an der Kurstafel, nach 2 790,82 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Dienstag bei 2 793,19 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 844,12 Punkten erreichte.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, bei 3 019,78 Punkten. Der TecDAX erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, einen Stand von 3 328,67 Punkten. Der TecDAX lag am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, bei 2 845,22 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 fiel der Index bereits um 2,33 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 350,46 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 788,38 Punkten markiert.

Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Sartorius vz (+ 8,36 Prozent auf 236,00 EUR), QIAGEN (+ 5,61 Prozent auf 35,22 EUR), ADTRAN (+ 5,23 Prozent auf 6,64 USD), Carl Zeiss Meditec (+ 4,82 Prozent auf 81,30 EUR) und EVOTEC SE (+ 4,03 Prozent auf 16,38 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen HENSOLDT (-1,57 Prozent auf 27,56 EUR), United Internet (-1,15 Prozent auf 19,74 EUR), AIXTRON SE (-0,86 Prozent auf 26,46 EUR), Kontron (-0,26 Prozent auf 19,02 EUR) und Deutsche Telekom (-0,20 Prozent auf 20,44 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 2 995 056 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 146,236 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

2023 hat die SMA Solar-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die Telefonica Deutschland-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at