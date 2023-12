Pluszeichen in Frankfurt: Pluszeichen im DAX

Am Freitag notiert der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,70 Prozent höher bei 16 329,50 Punkten. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,640 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,503 Prozent auf 16 296,92 Punkte an der Kurstafel, nach 16 215,43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 16 357,13 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 279,45 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 2,01 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 01.11.2023, den Wert von 14 923,27 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 01.09.2023, bei 15 840,34 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 01.12.2022, den Stand von 14 490,30 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 16,07 Prozent aufwärts. Bei 16 528,97 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. 13 976,44 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 2,99 Prozent auf 11,21 EUR), Infineon (+ 1,59 Prozent auf 36,12 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,51 Prozent auf 43,69 EUR), Allianz (+ 1,50 Prozent auf 234,05 EUR) und Covestro (+ 1,45 Prozent auf 48,90 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Sartorius vz (-1,66 Prozent auf 290,60 EUR), Bayer (-1,10 Prozent auf 31,02 EUR), Brenntag SE (-0,73 Prozent auf 78,70 EUR), Merck (-0,59 Prozent auf 159,20 EUR) und QIAGEN (-0,40 Prozent auf 37,50 EUR) unter Druck.

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Siemens Energy-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 2 189 866 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 169,068 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat mit 2,62 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Mit 8,69 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at