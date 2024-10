Pluszeichen in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen am Freitagnachmittag zu

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Am Freitag tendiert der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,28 Prozent stärker bei 13 840,49 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 100,215 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der SDAX 0,046 Prozent höher bei 13 808,56 Punkten, nach 13 802,19 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 13 764,16 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 13 852,97 Punkten.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 1,17 Prozent. Der SDAX lag vor einem Monat, am 25.09.2024, bei 13 683,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.07.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 14 032,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.10.2023, wies der SDAX einen Stand von 12 084,52 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,140 Prozent. Bei 15 337,24 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 12 940,72 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit SMA Solar (+ 5,51 Prozent auf 16,27 EUR), pbb (+ 2,75 Prozent auf 5,60 EUR), Medios (+ 2,71) Prozent auf 15,14 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 2,45 Prozent auf 9,40 EUR) und Salzgitter (+ 2,34 Prozent auf 14,00 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil Eckert Ziegler (-2,67 Prozent auf 42,36 EUR), STRATEC SE (-2,43 Prozent auf 38,10 EUR), EVOTEC SE (-2,05 Prozent auf 6,46 EUR), flatexDEGIRO (-1,80 Prozent auf 13,62 EUR) und Elmos Semiconductor (-1,62 Prozent auf 60,90 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 573 189 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Deutsche Wohnen SE mit 9,487 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie mit 3,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,80 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

