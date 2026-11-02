Pluszeichen in Frankfurt: SDAX schlussendlich im Plus

Der SDAX verbuchte im XETRA-Handel zum Handelsende Gewinne in Höhe von 0,89 Prozent auf 18 216,85 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 90,364 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,080 Prozent höher bei 18 070,54 Punkten in den Handel, nach 18 056,13 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 18 061,63 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 245,55 Zähler.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 02.10.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18 194,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 18 302,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 16 731,99 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,96 Prozent nach oben. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 9,05 Prozent auf 75,90 EUR), HelloFresh (+ 7,38 Prozent auf 2,90 EUR), Mutares (+ 4,77 Prozent auf 27,45 EUR), Medios (+ 4,73 Prozent auf 11,08 EUR) und CEWE Stiftung (+ 4,64 Prozent auf 117,20 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen init innovation in traffic systems SE (-20,72 Prozent auf 32,90 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-4,36 Prozent auf 1,10 EUR), OHB SE (-3,13 Prozent auf 217,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,44 Prozent auf 27,20 EUR) und Energiekontor (-2,13 Prozent auf 23,00 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 1 398 301 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX mit 5,097 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

2026 hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at