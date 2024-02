Pluszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Dienstagnachmittag

Der TecDAX performt am zweiten Tag der Woche positiv.

Um 15:41 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,68 Prozent höher bei 3 370,86 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 508,102 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,121 Prozent auf 3 352,05 Punkte an der Kurstafel, nach 3 348,01 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 336,01 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 3 371,27 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, wies der TecDAX 3 226,36 Punkte auf. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 06.11.2023, den Stand von 2 942,51 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2023, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 308,46 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,39 Prozent zu. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 187,26 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit MorphoSys (+ 13,45 Prozent auf 65,12 EUR), EVOTEC SE (+ 4,26 Prozent auf 13,82 EUR), Bechtle (+ 2,62 Prozent auf 49,41 EUR), Nagarro SE (+ 2,54 Prozent auf 88,75 EUR) und Kontron (+ 1,69 Prozent auf 21,60 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Infineon (-3,40 Prozent auf 33,48 EUR), Energiekontor (-1,79 Prozent auf 71,20 EUR), freenet (-1,78 Prozent auf 24,28 EUR), SMA Solar (-1,67 Prozent auf 46,00 EUR) und AIXTRON SE (-1,67 Prozent auf 33,04 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 775 171 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 191,410 Mrd. Euro.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die freenet-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,60 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

