Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen zu

Der TecDAX befindet sich am Montag im Aufwind.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,48 Prozent höher bei 3 387,53 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 522,214 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,080 Prozent tiefer bei 3 368,62 Punkten, nach 3 371,33 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 368,62 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 394,10 Punkten lag.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 08.03.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 464,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.01.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 268,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, wies der TecDAX einen Stand von 3 322,21 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 1,89 Prozent nach oben. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 187,26 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 3,71 Prozent auf 14,52 EUR), Nordex (+ 2,93 Prozent auf 12,31 EUR), HENSOLDT (+ 2,65 Prozent auf 41,86 EUR), Nagarro SE (+ 2,38 Prozent auf 75,30 EUR) und Infineon (+ 1,80 Prozent auf 32,17 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil CANCOM SE (-2,13 Prozent auf 29,34 EUR), Nemetschek SE (-1,01 Prozent auf 88,45 EUR), Siltronic (-0,99 Prozent auf 80,30 EUR), JENOPTIK (-0,95 Prozent auf 27,22 EUR) und United Internet (-0,84 Prozent auf 21,32 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 196 259 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 207,089 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

Die United Internet-Aktie weist mit 10,96 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

