Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel im Plus

Am Dienstag bewegte sich der TecDAX via XETRA zum Handelsende 0,42 Prozent höher bei 3 274,38 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 520,428 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,287 Prozent auf 3 269,95 Punkte an der Kurstafel, nach 3 260,58 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Dienstag bei 3 275,83 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 233,97 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 408,93 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2024, bewegte sich der TecDAX bei 3 397,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, notierte der TecDAX bei 3 128,26 Punkten.

Der Index sank auf Jahressicht 2024 bereits um 1,51 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 125,18 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell EVOTEC SE (+ 10,20 Prozent auf 5,94 EUR), Nordex (+ 4,34 Prozent auf 13,71 EUR), Nagarro SE (+ 1,84 Prozent auf 77,30 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 1,60 Prozent auf 57,20 EUR) und SAP SE (+ 1,20 Prozent auf 191,58 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil CANCOM SE (-4,08 Prozent auf 29,12 EUR), AIXTRON SE (-1,85 Prozent auf 18,00 EUR), Sartorius vz (-1,70 Prozent auf 237,00 EUR), JENOPTIK (-1,48 Prozent auf 28,00 EUR) und Siltronic (-0,68 Prozent auf 73,00 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 476 046 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 221,542 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

Im TecDAX verzeichnet die 1&1-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,31 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

