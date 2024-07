Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX beginnt Sitzung im Plus

Am Montag tendiert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,31 Prozent stärker bei 3 336,95 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 526,515 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,002 Prozent fester bei 3 326,69 Punkten, nach 3 326,63 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 353,82 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 3 326,69 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, wies der TecDAX 3 336,13 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, betrug der TecDAX-Kurs 3 454,38 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, wies der TecDAX einen Stand von 3 203,22 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 0,372 Prozent zu Buche. Bei 3 490,44 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 175,55 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Nagarro SE (+ 2,50 Prozent auf 77,80 EUR), United Internet (+ 2,19 Prozent auf 20,56 EUR), HENSOLDT (+ 2,15 Prozent auf 35,08 EUR), JENOPTIK (+ 2,15 Prozent auf 27,60 EUR) und SMA Solar (+ 1,97 Prozent auf 26,88 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Bechtle (-4,51 Prozent auf 41,96 EUR), SAP SE (-1,30 Prozent auf 187,06 EUR), Nemetschek SE (-0,71 Prozent auf 91,20 EUR), CANCOM SE (-0,12 Prozent auf 32,22 EUR) und QIAGEN (+ 0,08 Prozent auf 38,58 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 282 868 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 221,212 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

In diesem Jahr weist die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. freenet lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,37 Prozent.

