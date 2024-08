Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Nachmittag fester

Der TecDAX entwickelt sich am Donnerstag positiv.

Der TecDAX verbucht im XETRA-Handel um 15:43 Uhr Gewinne in Höhe von 0,49 Prozent auf 3 357,23 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 532,737 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,089 Prozent leichter bei 3 337,74 Punkten, nach 3 340,71 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 337,72 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 360,42 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der TecDAX bereits um 0,445 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.07.2024, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 321,12 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.05.2024, wies der TecDAX 3 452,20 Punkte auf. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 22.08.2023, bei 3 098,18 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 0,982 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 125,18 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Nagarro SE (+ 3,14 Prozent auf 77,10 EUR), Sartorius vz (+ 2,14 Prozent auf 243,00 EUR), Nordex (+ 1,76 Prozent auf 13,85 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,59 Prozent auf 63,75 EUR) und United Internet (+ 1,29 Prozent auf 18,82 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen AIXTRON SE (-3,20 Prozent auf 17,85 EUR), PNE (-3,13 Prozent auf 12,38 EUR), JENOPTIK (-1,93 Prozent auf 28,44 EUR), SÜSS MicroTec SE (-1,74 Prozent auf 56,50 EUR) und TeamViewer (-1,14 Prozent auf 12,14 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 524 477 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 228,517 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr weist die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Mit 7,20 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

