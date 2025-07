Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX gibt nach

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,62 Prozent leichter bei 3 861,56 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 654,557 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,446 Prozent auf 3 907,81 Punkte an der Kurstafel, nach 3 925,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 907,81 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 859,97 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 751,17 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 22.04.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 423,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.07.2024, wies der TecDAX 3 321,12 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 12,37 Prozent aufwärts. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Deutsche Telekom (+ 0,36 Prozent auf 30,41 EUR), United Internet (+ 0,24 Prozent auf 25,02 EUR), freenet (+ 0,14 Prozent auf 27,68 EUR), PNE (+ 0,00 Prozent auf 15,00 EUR) und EVOTEC SE (-0,39 Prozent auf 6,18 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen Sartorius vz (-8,40 Prozent auf 185,30 EUR), JENOPTIK (-5,59 Prozent auf 18,92 EUR), Elmos Semiconductor (-4,93 Prozent auf 92,60 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,77 Prozent auf 40,86 EUR) und Infineon (-3,62 Prozent auf 37,11 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 385 724 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 307,337 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,22 erwartet. Mit 7,59 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

