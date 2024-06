Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX stärker

Am Freitagnachmittag zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Am Freitag verbucht der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,24 Prozent auf 3 338,79 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 522,987 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,004 Prozent auf 3 330,81 Punkte an der Kurstafel, nach 3 330,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 322,31 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 351,19 Punkten.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 1,59 Prozent. Der TecDAX lag noch vor einem Monat, am 28.05.2024, bei 3 410,83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.03.2024, lag der TecDAX bei 3 454,38 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 28.06.2023, bei 3 145,41 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 0,427 Prozent aufwärts. Bei 3 490,44 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 175,55 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 3,30 Prozent auf 8,76 EUR), HENSOLDT (+ 2,78 Prozent auf 34,72 EUR), SMA Solar (+ 2,40 Prozent auf 26,42 EUR), Infineon (+ 1,44 Prozent auf 34,48 EUR) und United Internet (+ 1,30 Prozent auf 20,26 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen TeamViewer (-5,20 Prozent auf 10,57 EUR), CompuGroup Medical SE (-4,26 Prozent auf 23,84 EUR), Eckert Ziegler (-3,76 Prozent auf 46,08 EUR), Bechtle (-2,37 Prozent auf 43,74 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-1,85 Prozent auf 66,15 EUR) unter Druck.

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 953 620 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 217,127 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Die 1&1-Aktie präsentiert mit 8,68 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,31 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at