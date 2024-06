Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich fester

Am dritten Tag der Woche zeigten sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Der TecDAX sprang im XETRA-Handel letztendlich um 1,70 Prozent auf 3 416,13 Punkte an. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 506,294 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,003 Prozent auf 3 359,06 Punkte an der Kurstafel, nach 3 358,95 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 419,08 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 359,06 Punkten lag.

TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 2,38 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, wurde der TecDAX mit 3 266,22 Punkten gehandelt. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 05.03.2024, einen Stand von 3 426,48 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.06.2023, wies der TecDAX einen Stand von 3 223,93 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 2,75 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 175,55 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 6,46 Prozent auf 57,70 EUR), Nemetschek SE (+ 5,37 Prozent auf 91,25 EUR), JENOPTIK (+ 4,87 Prozent auf 29,30 EUR), Sartorius vz (+ 4,32 Prozent auf 246,30 EUR) und AIXTRON SE (+ 4,22 Prozent auf 21,99 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 0,12 Prozent auf 48,10 EUR), Nordex (+ 0,14 Prozent auf 14,42 EUR), HENSOLDT (+ 0,22 Prozent auf 37,00 EUR), United Internet (+ 0,26 Prozent auf 22,72 EUR) und PNE (+ 0,41 Prozent auf 14,84 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 13 321 756 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 196,397 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

2024 weist die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,18 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at