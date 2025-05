TecDAX aktuell: TecDAX sackt am Mittwochmittag ab

Das macht der TecDAX am Mittag.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,53 Prozent schwächer bei 3 799,11 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 653,982 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,040 Prozent auf 3 817,96 Punkte an der Kurstafel, nach 3 819,47 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 790,47 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 3 830,36 Einheiten.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 0,589 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 14.04.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 388,55 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 14.02.2025, den Wert von 3 835,11 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.05.2024, notierte der TecDAX bei 3 422,77 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 10,55 Prozent nach oben. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 905,01 Punkten. Bei 3 010,36 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Eckert Ziegler (+ 7,19 Prozent auf 62,60 EUR), Formycon (+ 3,24 Prozent auf 23,90 EUR), HENSOLDT (+ 1,93 Prozent auf 68,60 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,27 Prozent auf 39,94 EUR) und IONOS (+ 1,02 Prozent auf 34,65 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen freenet (-5,54 Prozent auf 33,78 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,26 Prozent auf 63,75 EUR), Kontron (-2,63 Prozent auf 22,98 EUR), Elmos Semiconductor (-2,53 Prozent auf 73,20 EUR) und QIAGEN (-2,16 Prozent auf 37,66 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 761 335 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 306,054 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

Im TecDAX hat die Drägerwerk-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,19 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

