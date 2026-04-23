Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Start stärker

Machte sich der TecDAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch heute an seine positive Performance an.

Am Donnerstag bewegt sich der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,48 Prozent stärker bei 3 688,24 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 519,538 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,211 Prozent auf 3 663,01 Punkte an der Kurstafel, nach 3 670,77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 3 689,45 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 646,74 Punkten verzeichnete.

TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der TecDAX bereits um 1,11 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 23.03.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 435,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.01.2026, lag der TecDAX bei 3 723,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.04.2025, wurde der TecDAX mit 3 541,87 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 1,76 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 858,70 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Infineon (+ 5,71 Prozent auf 52,21 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,17 Prozent auf 69,20 EUR), JENOPTIK (+ 1,06 Prozent auf 34,26 EUR), Siltronic (+ 0,98 Prozent auf 72,30 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 0,46 Prozent auf 173,00 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil EVOTEC SE (-2,37 Prozent auf 5,55 EUR), SAP SE (-2,03 Prozent auf 146,78 EUR), Sartorius vz (-1,99 Prozent auf 231,50 EUR), SMA Solar (-1,70 Prozent auf 47,34 EUR) und HENSOLDT (-1,59 Prozent auf 76,60 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 098 302 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 176,488 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,78 zu Buche schlagen. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,52 Prozent.

Redaktion finanzen.at