ATOSS Software Aktie
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
|TecDAX-Performance
|
23.04.2026 09:29:36
Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Start stärker
Am Donnerstag bewegt sich der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,48 Prozent stärker bei 3 688,24 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 519,538 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,211 Prozent auf 3 663,01 Punkte an der Kurstafel, nach 3 670,77 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 3 689,45 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 646,74 Punkten verzeichnete.
TecDAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn fiel der TecDAX bereits um 1,11 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 23.03.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 435,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.01.2026, lag der TecDAX bei 3 723,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.04.2025, wurde der TecDAX mit 3 541,87 Punkten berechnet.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 1,76 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 858,70 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Infineon (+ 5,71 Prozent auf 52,21 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,17 Prozent auf 69,20 EUR), JENOPTIK (+ 1,06 Prozent auf 34,26 EUR), Siltronic (+ 0,98 Prozent auf 72,30 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 0,46 Prozent auf 173,00 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil EVOTEC SE (-2,37 Prozent auf 5,55 EUR), SAP SE (-2,03 Prozent auf 146,78 EUR), Sartorius vz (-1,99 Prozent auf 231,50 EUR), SMA Solar (-1,70 Prozent auf 47,34 EUR) und HENSOLDT (-1,59 Prozent auf 76,60 EUR).
Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 098 302 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 176,488 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,78 zu Buche schlagen. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,52 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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