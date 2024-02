Pluszeichen in Frankfurt: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im TecDAX

Am Donnerstag verbuchte der TecDAX via XETRA zum Handelsende ein Plus in Höhe von 0,79 Prozent auf 3 403,34 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 514,166 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,158 Prozent stärker bei 3 382,11 Punkten, nach 3 376,76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 3 382,11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 418,05 Punkten verzeichnete.

TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der TecDAX bereits um 2,38 Prozent. Vor einem Monat, am 08.01.2024, lag der TecDAX noch bei 3 268,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.11.2023, stand der TecDAX bei 2 993,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.02.2023, bewegte sich der TecDAX bei 3 297,99 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,37 Prozent aufwärts. Bei 3 418,05 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. 3 187,26 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 17,80 Prozent auf 21,54 EUR), Nemetschek SE (+ 7,00 Prozent auf 90,48 EUR), Infineon (+ 3,98 Prozent auf 33,15 EUR), ATOSS Software (+ 3,91 Prozent auf 252,50 EUR) und Nagarro SE (+ 3,63 Prozent auf 89,90 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen JENOPTIK (-3,46 Prozent auf 27,90 EUR), EVOTEC SE (-2,55 Prozent auf 14,15 EUR), CompuGroup Medical SE (-2,38 Prozent auf 32,00 EUR), Sartorius vz (-1,50 Prozent auf 342,50 EUR) und freenet (-1,08 Prozent auf 23,74 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 6 881 241 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 194,638 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Die freenet-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,87 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at