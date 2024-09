Pluszeichen in Frankfurt: Zum Start des Dienstagshandels Pluszeichen im DAX

Der DAX behält sein positives Vorzeichen auch am Dienstag.

Um 09:11 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,40 Prozent höher bei 18 707,31 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,784 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,288 Prozent höher bei 18 686,76 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18 633,11 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 18 683,09 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 711,09 Punkten.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, den Stand von 18 322,40 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 17.06.2024, bei 18 068,21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, bewegte sich der DAX bei 15 893,53 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 11,56 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 990,78 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Zalando (+ 1,75 Prozent auf 24,42 EUR), Siemens (+ 1,08 Prozent auf 164,66 EUR), Commerzbank (+ 1,06 Prozent auf 15,76 EUR), Siemens Energy (+ 1,00 Prozent auf 29,40 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0,81 Prozent auf 94,52 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Sartorius vz (-0,25 Prozent auf 239,40 EUR), Beiersdorf (-0,08 Prozent auf 126,85 EUR), SAP SE (-0,05 Prozent auf 200,05 EUR), Fresenius SE (+ 0,00 Prozent auf 34,04 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,00 Prozent auf 208,20 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Aktuell weist die Commerzbank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 579 931 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 234,058 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Im DAX weist die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,26 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at