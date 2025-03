NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens Energy vor den am 8. Mai erwarteten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 50 auf 55 Euro angehoben. Die Einstufung wurde zugleich auf "Hold" belassen. Die starken Gas- und Netz-Trends glichen die fortgesetzte Schwäche im Windgeschäft mehr als aus, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Entsprechend rechnet er mit einem positiven zweiten Quartal mit einem Auftragseingang von 11 Prozent, womit er über der Konsensschätzung von Vara Research liege./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2025 / 12:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2025 / 12:37 / ET





