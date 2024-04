Pluszeichen in London: FTSE 100 am Nachmittag im Plus

Wenig Veränderung ist heute in London zu beobachten.

Um 15:42 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,06 Prozent höher bei 8 000,04 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,537 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 7 995,58 Punkte an der Kurstafel, nach 7 995,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 009,52 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 952,14 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 15.03.2024, wurde der FTSE 100 auf 7 727,42 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 15.01.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 594,91 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, den Wert von 7 871,91 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 3,61 Prozent. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 044,98 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 404,08 Punkte.

Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Beazley (+ 3,36 Prozent auf 6,76 GBP), IMI (+ 3,06 Prozent auf 18,19 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (+ 2,55 Prozent auf 5,14 GBP), BAE Systems (+ 2,40 Prozent auf 13,50 GBP) und Melrose Industries (+ 2,11 Prozent auf 6,57 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil BP (-2,23 Prozent auf 5,27 GBP), Fresnillo (-2,09 Prozent auf 6,10 GBP), Centrica (-1,61 Prozent auf 1,31 GBP), Anglo American (-1,16 Prozent auf 21,76 GBP) und National Grid (-0,99 Prozent auf 10,27 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 66 150 453 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit 220,570 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Im FTSE 100 hat die International Consolidated Airlines-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Phoenix Group-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at