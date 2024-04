Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Ende des Mittwochshandels in der Gewinnzone

Am Mittwoch sprang der FTSE 100 via LSE schlussendlich um 0,33 Prozent auf 7 961,21 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,517 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 934,79 Punkte an der Kurstafel, nach 7 934,79 Punkten am Vortag.

Bei 7 916,53 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 7 999,84 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 0,633 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, einen Wert von 7 659,74 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.01.2024, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 7 651,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, bei 7 741,56 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 3,10 Prozent zu. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 8 015,63 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Tesco (+ 3,30 Prozent auf 2,97 GBP), HSBC (+ 2,87 Prozent auf 6,63 GBP), RS Group (+ 2,18 Prozent auf 7,27 GBP), 3i (+ 1,80 Prozent auf 28,27 GBP) und Next (+ 1,78 Prozent auf 88,98 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Ocado Group (-3,39 Prozent auf 3,68 GBP), Anglo American (-2,10 Prozent auf 21,46 GBP), StJamess Place (-2,09 Prozent auf 4,32 GBP), Barratt Developments (-2,08 Prozent auf 4,56 GBP) und Experian (-1,87 Prozent auf 33,07 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 133 748 825 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 210,938 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,78 erwartet. Mit 10,27 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

