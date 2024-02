Pluszeichen in New York: Börsianer lassen Dow Jones zum Ende des Freitagshandels steigen

Der Dow Jones schloss den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 39 131,53 Punkten ab. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 11,454 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,573 Prozent auf 38 845,19 Punkte an der Kurstafel, nach 39 069,11 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 39 282,28 Punkte, das Tagestief hingegen 39 094,36 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 1,44 Prozent. Vor einem Monat, am 23.01.2024, stand der Dow Jones noch bei 37 905,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2023, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 35 273,03 Punkten gehandelt. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 23.02.2023, einen Stand von 33 153,91 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 3,76 Prozent. 39 282,28 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 37 122,95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Amgen (+ 1,40 Prozent auf 289,18 USD), Johnson Johnson (+ 0,87 Prozent auf 161,84 USD), IBM (+ 0,82 Prozent auf 185,72 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 0,74 Prozent auf 21,73 USD) und Dow (+ 0,70 Prozent auf 56,39 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Apple (-1,00 Prozent auf 182,52 USD), Travelers (-0,60 Prozent auf 220,96 USD), Chevron (-0,50 Prozent auf 154,66 USD), Boeing (-0,33 Prozent auf 200,83 USD) und Microsoft (-0,32 Prozent auf 410,34 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 15 790 556 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im Dow Jones mit 2,759 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist mit 6,61 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,05 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at