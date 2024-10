Pluszeichen in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite nachmittags steigen

Der NASDAQ Composite wagt sich am Montagnachmittagnicht aus der Reserve.

Um 20:03 Uhr geht es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,07 Prozent aufwärts auf 18 501,88 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,179 Prozent auf 18 456,48 Punkte an der Kurstafel, nach 18 489,55 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Montag sein Tageshoch bei 18 543,58 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 377,62 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, bei 17 948,32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, bei 17 726,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, bei 12 983,81 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 25,30 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 671,07 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit VOXX International A (+ 3,45 Prozent auf 7,80 USD), Computer Programs and Systems (+ 3,03 Prozent auf 12,94 USD), NVIDIA (+ 2,88 Prozent auf 141,98 USD), AngioDynamics (+ 2,74 Prozent auf 6,57 USD) und Powell Industries (+ 2,64 Prozent auf 278,50 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen American Superconductor (-7,99 Prozent auf 22,93 USD), JetBlue Airways (-6,77 Prozent auf 7,51 USD), Monolithic Power Systems (-5,23 Prozent auf 868,40 USD), Washington Federal (-5,21 Prozent auf 34,29 USD) und Methode Electronics (-5,19 Prozent auf 10,41 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 24 536 600 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,292 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Big 5 Sporting Goods-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

