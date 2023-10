Pluszeichen in New York: Dow Jones letztendlich im Plus

Schlussendlich schloss der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,12 Prozent) bei 33 670,29 Punkten ab. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 10,557 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,638 Prozent stärker bei 33 845,65 Punkten in den Freitagshandel, nach 33 631,14 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 33 957,72 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 33 551,58 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 1,23 Prozent. Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 13.09.2023, bei 34 575,53 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 13.07.2023, den Stand von 34 395,14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2022, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 30 038,72 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 1,61 Prozent nach oben. Bei 35 679,13 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 31 429,82 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit UnitedHealth (+ 2,64 Prozent auf 539,40 USD), Travelers (+ 2,17 Prozent auf 164,21 USD), Chevron (+ 1,76) Prozent auf 164,06 USD), JPMorgan Chase (+ 1,50 Prozent auf 148,00 USD) und Procter Gamble (+ 0,96 Prozent auf 144,69 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Walgreens Boots Alliance (-3,89 Prozent auf 23,25 USD), Boeing (-3,34 Prozent auf 184,91 USD), Intel (-2,36 Prozent auf 35,97 USD), IBM (-1,97 Prozent auf 138,46 USD) und Microsoft (-1,04 Prozent auf 327,73 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 13 639 400 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 2,668 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,62 erwartet. Die Verizon-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,14 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

