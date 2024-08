Pluszeichen in New York: Dow Jones liegt nachmittags im Plus

Derzeit wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Am Mittwoch steht der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,57 Prozent im Plus bei 39 994,22 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 13,260 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,806 Prozent auf 39 445,27 Punkte an der Kurstafel, nach 39 765,64 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 40 051,82 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 39 737,20 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 1,11 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 40 000,90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2024, notierte der Dow Jones bei 39 558,11 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 14.08.2023, bei 35 307,63 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 6,04 Prozent. Bei 41 376,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 37 122,95 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Home Depot (+ 2,67 Prozent auf 359,40 USD), American Express (+ 1,72 Prozent auf 243,09 USD), Travelers (+ 1,31 Prozent auf 213,65 USD), Goldman Sachs (+ 1,24 Prozent auf 498,02 USD) und Procter Gamble (+ 1,11 Prozent auf 169,14 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Intel (-2,10 Prozent auf 20,04 USD), Merck (-1,15 Prozent auf 113,07 USD), Caterpillar (-0,38 Prozent auf 337,52 USD), Amazon (-0,19 Prozent auf 169,90 USD) und Dow (+ 0,06 Prozent auf 52,79 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 7 270 602 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie hat im Dow Jones mit 3,007 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Die Verizon-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,58 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at