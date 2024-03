Pluszeichen in New York: mittags Pluszeichen im NASDAQ 100

Der NASDAQ 100 notiert am Mittag im Plus.

Um 18:00 Uhr gewinnt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,13 Prozent auf 18 100,91 Punkte. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 1,04 Prozent fester bei 18 083,51 Punkten, nach 17 897,87 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 17 941,64 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 18 102,82 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 1,03 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.02.2024, lag der NASDAQ 100 bei 17 572,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.12.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 15 788,05 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 06.03.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 12 302,48 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,41 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 18 333,26 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 249,19 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit JDcom (+ 15,07 Prozent auf 24,67 USD), CrowdStrike (+ 11,29 Prozent auf 331,15 USD), DexCom (+ 6,89 Prozent auf 130,17 USD), QUALCOMM (+ 4,42 Prozent auf 168,58 USD) und Intel (+ 3,99 Prozent auf 44,88 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Palo Alto Networks (-2,70 Prozent auf 283,27 USD), Tesla (-2,09 Prozent auf 176,96 USD), Charter A (-1,96 Prozent auf 275,34 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-1,88 Prozent auf 119,05 USD) und Zscaler (-1,63 Prozent auf 203,00 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Die JDcom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 8 889 625 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,838 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,43 erwartet. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,26 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at