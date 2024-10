Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag freundlich

Das macht das Börsenbarometer in New York aktuell.

Am Freitag geht es im NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,69 Prozent auf 19 929,25 Punkte nach oben. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 1,17 Prozent stärker bei 20 025,16 Punkten, nach 19 793,34 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 20 036,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19 829,49 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ 100 bereits um 0,150 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 04.09.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 18 921,40 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2024, den Stand von 20 186,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.10.2023, lag der NASDAQ 100 bei 14 776,25 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 20,46 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 20 690,97 Punkten. Bei 16 249,19 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,38 Prozent auf 169,98 USD), Atlassian A (+ 4,24 Prozent auf 167,24 USD), JDcom (+ 4,24 Prozent auf 46,49 USD), Tesla (+ 3,69 Prozent auf 249,54 USD) und Zscaler (+ 3,53 Prozent auf 175,61 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Lucid (-2,80 Prozent auf 3,30 USD), Enphase Energy (-1,87 Prozent auf 104,79 USD), Moderna (-1,74 Prozent auf 60,01 USD), Verisk Analytics A (-1,68 Prozent auf 266,11 USD) und Xcel Energy (-1,63 Prozent auf 63,35 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 23 459 368 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 3,126 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,85 erwartet. Die The Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at