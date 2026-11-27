Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 1,97 Prozent stärker bei 26 558,78 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 1,66 Prozent auf 26 479,97 Punkte an der Kurstafel, nach 26 046,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 26 643,58 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 166,87 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ 100 bereits um 1,23 Prozent nach. Vor einem Monat, am 27.10.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 29 651,44 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, bei 29 641,56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25 236,94 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 5,37 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 31 361,37 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 841,42 Zähler.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Sandisk (+ 13,91 Prozent auf 83,85 USD), Axon Enterprise (+ 7,86 Prozent auf 370,02 USD), Rocket Lab (+ 7,06 Prozent auf 50,34 USD), Micron Technology (+ 6,68 Prozent auf 641,41 USD) und Shopify A (+ 6,68 Prozent auf 142,31 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Vertex Pharmaceuticals (-5,82 Prozent auf 531,31 USD), O Reilly Automotive (-0,99 Prozent auf 95,73 USD), Kraft Heinz Company (-0,75 Prozent auf 26,31 USD), Alnylam Pharmaceuticals (-0,73 Prozent auf 163,52 USD) und Mondelez (-0,50 Prozent auf 67,47 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 22 141 728 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,708 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 3,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,04 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at